ロイズ･バンキング･グループ
LYGN:MM
Mexico
71.80
MXN
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更新日時 2018/03/09
出来高
10,500
前日終値
71.80
52週レンジ
58.90 - 77.72
1年トータルリターン
12.53%
出来高
10,500
前日終値
71.80
52週レンジ
58.90 - 77.72
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
1.70%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (兆 MXN)
1.294
発行済株式数 (十億)
18.019
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.91%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
ロイズ・バンキング・グループ (Lloyds Banking Group plc) は銀行持株会社。子会社や関係会社を通して各種銀行業務と金融サービスを提供する。リテールバンキング、モー ゲージ、年金、資産管理、保険サービス、企業向け銀行業務、財務サービスを手掛ける。
住所25 Gresham Street
London, EC2V 7HN
United Kingdom
電話番号44-20-7626-1500
Webサイトwww.lloydsbankinggroup.com