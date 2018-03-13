企業概要

EKFダイアグノスティクス・ホールディングス（EKF Diagnostics Holdings PLC）は、医 療診断製品の開発・製造会社。グルコース、乳酸、ヘモグロビン、ヘマトクリット、HbA1c値の分析器を製造する。製品は研究所、大学、病院、献血センター向けに、工業用また はポイントオブケアテスト用に販売。