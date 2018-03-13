EKFﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LYF:GR
Berlin
0.27
EUR
0.00
0.72%
更新日時 16:08 JST 2018/03/13
始値
0.27
安値 - 高値 レンジ（日）
0.27 - 0.27
出来高
0
前日終値
0.28
52週レンジ
0.19 - 0.28
1年トータルリターン
41.97%
始値
0.27
安値 - 高値 レンジ（日）
0.27 - 0.27
出来高
0
前日終値
0.28
52週レンジ
0.19 - 0.28
1年トータルリターン
41.97%
年初来リターン
0.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
125.370
発行済株式数 (百万)
457.555
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Equipment
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企業概要
EKFダイアグノスティクス・ホールディングス（EKF Diagnostics Holdings PLC）は、医 療診断製品の開発・製造会社。グルコース、乳酸、ヘモグロビン、ヘマトクリット、HbA1c値の分析器を製造する。製品は研究所、大学、病院、献血センター向けに、工業用また はポイントオブケアテスト用に販売。
住所Avon House
19 Stanwell Road, Penarth
Cardiff, CF64 2EZ
United Kingdom
電話番号44-29-20-710-570
Webサイトwww.ekfdiagnostics.com