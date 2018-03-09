企業概要

エプシロン-リクソー・エプシロン・マネージド先物ファンド（Epsilon - Lyxor Epsilo n Managed Futures Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州、北米、アジアのOECD加盟国を中心に、世界各地の取引所で取引される先物とオプションに投資する。店頭取引（OTC）されるその他のデリ バティブ商品にも投資。