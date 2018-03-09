ｴﾌﾟｼﾛﾝ-ﾘｸｿｰ･ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ先
LYEMHHK:ID
9.9600
HKD
0.0600
0.61%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1000 - 11.3800
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-3.39%
前日終値
9.9000
52週レンジ
9.1000 - 11.3800
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Managed Futures Systematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
9.96
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
37.242
設定日
05/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME JAMET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.44%
経費率
-
企業概要
エプシロン-リクソー・エプシロン・マネージド先物ファンド（Epsilon - Lyxor Epsilo n Managed Futures Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州、北米、アジアのOECD加盟国を中心に、世界各地の取引所で取引される先物とオプションに投資する。店頭取引（OTC）されるその他のデリ バティブ商品にも投資。
住所Lyxor Asset Management Ireland Ltd
3rd Floor, IFSC House,
IFSC,
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-6750-300
Webサイトwww.lyxor.com