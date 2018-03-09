ｴﾌﾟｼﾛﾝ-ﾘｸｿｰ･ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ先
LYEMFBU:ID
1,137.6300
USD
6.9400
0.61%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,025.0000 - 1,289.8800
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-3.01%
前日終値
1,130.6900
52週レンジ
1,025.0000 - 1,289.8800
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Managed Futures Systematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,137.63
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
37.242
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME JAMET
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
エプシロン-リクソー・エプシロン・マネージド先物ファンド（Epsilon - Lyxor Epsilo n Managed Futures Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州、北米、アジアのOECD加盟国を中心に、世界各地の取引所で取引される先物とオプションに投資する。店頭取引（OTC）されるその他のデリ バティブ商品にも投資。
住所Lyxor Asset Management Ireland Ltd
3rd Floor, IFSC House,
IFSC,
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-6750-300
Webサイトwww.lyxor.com