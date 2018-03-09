ﾘｸｿｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰｽﾞ-ﾘｸｿ
LYEGTIE:ID
129.4007
EUR
0.3363
0.26%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.8497 - 135.3977
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
1.49%
前日終値
129.0644
52週レンジ
115.8497 - 135.3977
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Managed Futures Systematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
129.4007
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
250.683
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GUILLAUME JAMET / PHILIPPE CARPENTIER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
リクソー･インベストメント･ストラテジーズ-リクソー･エプシロン･グローバル･トレンド･ファンド（Lyxor Investment Strategies plc - Lyxor Epsilon Global Trend Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。グローバルな複数のアセットクラス（証券、債券、金利、通貨を含む）へのエクスポージャーを持つシステマティック・トレンド追従戦略に基づき中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所Lyxor Asset Management
17 Cours Valmy
Tour Societe Generale
92800 Puteaux
France
電話番号44-20-7762-5703
Webサイトwww.lyxor.com