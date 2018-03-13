ﾘﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

LYD:CN
Toronto
0.45
CAD
0.02
4.65%
更新日時 2018/03/13
始値
0.45
安値 - 高値 レンジ（日）
0.45 - 0.46
出来高
613,325
前日終値
0.43
52週レンジ
0.31 - 0.63
1年トータルリターン
20.00%
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始値
0.45
安値 - 高値 レンジ（日）
0.45 - 0.46
出来高
613,325
前日終値
0.43
52週レンジ
0.31 - 0.63
1年トータルリターン
20.00%
年初来リターン
20.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.01
時価総額 (百万 CAD)
339.682
発行済株式数 (百万)
754.849
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
リディアン・インターナショナル（Lydian International, Ltd.）は、鉱物の探鉱・開発会社。主に金を対象とする。
住所
Capstan House
La Route Es Nouaux
St Helier, JE2 4ZY
Jersey, Channel Islands
電話番号
44-1534-747-890
Webサイト
www.lydianinternational.co.uk

役員

取締役

  • Howard H J Stevenson
    President/CEO
  • Douglas L Tobler
    Chief Financial Officer
  • Andrew F Kaczmarek
    Chief Operating Officer
  • Pamela Solly
    VP:Investor Relations
  • Aloyan Hayk
    Managing Director
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