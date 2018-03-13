ﾘｸｿｰETFﾕｰﾛ社債
LYCRP:SW
SIX Swiss Ex
146.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
118
前日終値
146.74
52週レンジ
144.49 - 148.56
1年トータルリターン
1.24%
出来高
118
前日終値
146.74
52週レンジ
144.49 - 148.56
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
146.7381
資産総額 (十億 EUR) ( 03/12/2018)
1.010
設定日
06/16/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
0.92%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI317345:COR
|16.73 千
|21.15 百万
|2.10
|
JK482752:COR
|18.26 千
|19.46 百万
|1.93
|
EG512366:COR
|15.52 千
|19.00 百万
|1.88
|
EC822743:COR
|9.13 千
|16.97 百万
|1.68
|
EH971820:COR
|12.64 千
|15.60 百万
|1.54
|
EK848534:COR
|13.69 千
|14.18 百万
|1.40
|
EI475496:COR
|12.47 千
|13.88 百万
|1.37
|
EH969948:COR
|10.65 千
|13.77 百万
|1.36
|
EI584977:COR
|12.17 千
|13.75 百万
|1.36
|
EK795322:COR
|12.17 千
|13.29 百万
|1.32
企業概要
リクソーETFユーロ社債は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格ETF（上場投資信託）。トラッキングエラーを最小化しつつMarkit iBoxxユーロ建てリキッド社債125ミッ ドプライスTCA TRI指数に連動する投資成果を目指す。ベンチマーク指数の構成銘柄を中 心に投資。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com