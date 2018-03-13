ﾘｸｿｰETFﾕｰﾛ社債

LYCRP:SW
SIX Swiss Ex
146.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
118
前日終値
146.74
52週レンジ
144.49 - 148.56
1年トータルリターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
118
前日終値
146.74
52週レンジ
144.49 - 148.56
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
146.7381
資産総額 (十億 EUR) ( 03/12/2018)
1.010
設定日
06/16/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
0.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI317345:COR
16.73 千 21.15 百万 2.10
JK482752:COR
18.26 千 19.46 百万 1.93
EG512366:COR
15.52 千 19.00 百万 1.88
EC822743:COR
9.13 千 16.97 百万 1.68
EH971820:COR
12.64 千 15.60 百万 1.54
EK848534:COR
13.69 千 14.18 百万 1.40
EI475496:COR
12.47 千 13.88 百万 1.37
EH969948:COR
10.65 千 13.77 百万 1.36
EI584977:COR
12.17 千 13.75 百万 1.36
EK795322:COR
12.17 千 13.29 百万 1.32
企業概要
リクソーETFユーロ社債は、フランス籍のオープンエンド型UCITS IV適格ETF（上場投資信託）。トラッキングエラーを最小化しつつMarkit iBoxxユーロ建てリキッド社債125ミッ ドプライスTCA TRI指数に連動する投資成果を目指す。ベンチマーク指数の構成銘柄を中 心に投資。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com