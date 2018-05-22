ﾘｸｿｰ･ﾆｭｰｼｯﾂIRL-ﾘｸｿｰ/ｶﾌﾟﾘｺｰﾝG
LYCAPAA:ID
81.9003
USD
0.0692
0.08%
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.1953 - 85.6154
前日終値
81.9695
52週レンジ
75.1953 - 85.6154
1年トータルリターン
5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
81.9003
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2018)
37.698
設定日
02/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-
企業概要
リクソー/カプリコーンGEMストラテジー･ファンド（Lyxor/Capricorn GEM Strategy Fundd）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。プラスのリターンとなる投資成果 を目指す。単数以上のトータルリターンスワップに投資。
住所Lyxor Asset Management Ireland Ltd
3rd Floor, IFSC House,
IFSC,
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-6750-300
Webサイトwww.lyxor.com