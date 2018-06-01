ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600基礎資源UCI
LYBRECHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
44.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
256.519
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
|11.30 百万
|51.08 百万
|19.91
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|826.49 千
|41.26 百万
|16.09
|
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|1.97 百万
|39.12 百万
|15.25
|
AAL:LN
アングロ･アメリカン
|882.93 千
|18.02 百万
|7.03
|
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
|596.88 千
|17.19 百万
|6.70
|
UPM:FH
UPMｷﾝﾒﾈ
|497.84 千
|15.93 百万
|6.21
|
STERV:FH
ｽﾄﾗ･ｴﾝｿ
|537.69 千
|9.56 百万
|3.73
|
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
|342.55 千
|8.19 百万
|3.19
|
BOL:SS
ﾎﾞﾘﾃﾞﾝ
|240.12 千
|7.24 百万
|2.82
|
NHY:NO
ノルスク･ハイドロ
|1.27 百万
|7.20 百万
|2.81
企業概要
リクソー・ストックス欧州600基礎資源UCITS ETF（Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ600基礎資源指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com