ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600基礎資源UCI

LYBRECHF:SW
BX Worldcaps
CHF
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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
44.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
256.519
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
11.30 百万 51.08 百万 19.91
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
826.49 千 41.26 百万 16.09
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
1.97 百万 39.12 百万 15.25
AAL:LN
アングロ･アメリカン
882.93 千 18.02 百万 7.03
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
596.88 千 17.19 百万 6.70
UPM:FH
UPMｷﾝﾒﾈ
497.84 千 15.93 百万 6.21
STERV:FH
ｽﾄﾗ･ｴﾝｿ
537.69 千 9.56 百万 3.73
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
342.55 千 8.19 百万 3.19
BOL:SS
ﾎﾞﾘﾃﾞﾝ
240.12 千 7.24 百万 2.82
NHY:NO
ノルスク･ハイドロ
1.27 百万 7.20 百万 2.81
企業概要
リクソー・ストックス欧州600基礎資源UCITS ETF（Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ600基礎資源指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com