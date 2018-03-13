ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600基礎資源UCI
LYBRE:SW
SIX Swiss Ex
55.01
EUR
0.05
0.09%
更新日時 1:35 JST 2018/03/14
始値
54.96
安値 - 高値 レンジ（日）
54.96 - 55.01
出来高
0
前日終値
54.96
52週レンジ
44.86 - 59.69
1年トータルリターン
15.64%
始値
54.96
安値 - 高値 レンジ（日）
54.96 - 55.01
出来高
0
前日終値
54.96
52週レンジ
44.86 - 59.69
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
55.0373
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
228.681
設定日
10/20/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.67
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
5.39%
3年トータルリターン
6.91%
5年トータルリターン
4.22%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
|11.19 百万
|46.58 百万
|20.37
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|817.25 千
|34.24 百万
|14.97
|
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|1.95 百万
|31.70 百万
|13.86
|
AAL:LN
アングロ･アメリカン
|873.86 千
|17.14 百万
|7.50
|
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
|590.67 千
|15.48 百万
|6.77
|
UPM:FH
UPMｷﾝﾒﾈ
|492.66 千
|14.19 百万
|6.21
|
STERV:FH
ｽﾄﾗ･ｴﾝｿ
|532.04 千
|7.98 百万
|3.49
|
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
|318.71 千
|7.13 百万
|3.12
|
BOL:SS
ﾎﾞﾘﾃﾞﾝ
|237.62 千
|6.76 百万
|2.96
|
NHY:NO
ノルスク･ハイドロ
|1.26 百万
|6.73 百万
|2.94
企業概要
リクソー・ストックス欧州600基礎資源UCITS ETF（Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ600基礎資源指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com