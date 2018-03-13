ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600基礎資源UCI

LYBRE:SW
SIX Swiss Ex
55.01
EUR
0.05
0.09%
更新日時 1:35 JST 2018/03/14
始値
54.96
安値 - 高値 レンジ（日）
54.96 - 55.01
出来高
0
前日終値
54.96
52週レンジ
44.86 - 59.69
1年トータルリターン
15.64%
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始値
54.96
安値 - 高値 レンジ（日）
54.96 - 55.01
出来高
0
前日終値
54.96
52週レンジ
44.86 - 59.69
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
55.0373
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
228.681
設定日
10/20/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.67
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
5.39%
3年トータルリターン
6.91%
5年トータルリターン
4.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GLEN:LN
ｸﾞﾚﾝｺｱ
11.19 百万 46.58 百万 20.37
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
817.25 千 34.24 百万 14.97
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
1.95 百万 31.70 百万 13.86
AAL:LN
アングロ･アメリカン
873.86 千 17.14 百万 7.50
MT:NA
ｱﾙｾﾛｰﾙ･ﾐﾀﾙ
590.67 千 15.48 百万 6.77
UPM:FH
UPMｷﾝﾒﾈ
492.66 千 14.19 百万 6.21
STERV:FH
ｽﾄﾗ･ｴﾝｿ
532.04 千 7.98 百万 3.49
MNDI:LN
ﾓﾝﾃﾞｨ
318.71 千 7.13 百万 3.12
BOL:SS
ﾎﾞﾘﾃﾞﾝ
237.62 千 6.76 百万 2.96
NHY:NO
ノルスク･ハイドロ
1.26 百万 6.73 百万 2.94
企業概要
リクソー・ストックス欧州600基礎資源UCITS ETF（Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ600基礎資源指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com