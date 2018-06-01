ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600銀行UCITS E

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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
23.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
690.167
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
14.07 百万 117.06 百万 16.96
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
11.17 百万 53.29 百万 7.72
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
797.70 千 43.48 百万 6.30
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.67 百万 35.91 百万 5.20
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
49.90 百万 35.61 百万 5.16
INGA:NA
ＩＮＧグループ
2.69 百万 34.44 百万 4.99
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
4.62 百万 28.16 百万 4.08
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
10.07 百万 26.17 百万 3.79
BARC:LN
バークレイズ
11.11 百万 24.96 百万 3.62
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
1.68 百万 22.46 百万 3.25
企業概要
リクソー・ストックス欧州600銀行UCITS ETF（Lyxor STOXX European 600 Banks UCITS ETF）は、フランス籍の上場投資信託。UCITS指令に準拠する。ストックス欧州600 銀行イ ンデ ックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com