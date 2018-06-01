ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600銀行UCITS E
LYBNKCHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
23.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
690.167
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|14.07 百万
|117.06 百万
|16.96
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|11.17 百万
|53.29 百万
|7.72
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|797.70 千
|43.48 百万
|6.30
|
UBSG:SW
UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.67 百万
|35.91 百万
|5.20
|
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
|49.90 百万
|35.61 百万
|5.16
|
INGA:NA
ＩＮＧグループ
|2.69 百万
|34.44 百万
|4.99
|
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
|4.62 百万
|28.16 百万
|4.08
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|10.07 百万
|26.17 百万
|3.79
|
BARC:LN
バークレイズ
|11.11 百万
|24.96 百万
|3.62
|
CSGN:SW
クレディ･スイス･グループ
|1.68 百万
|22.46 百万
|3.25
企業概要
リクソー・ストックス欧州600銀行UCITS ETF（Lyxor STOXX European 600 Banks UCITS ETF）は、フランス籍の上場投資信託。UCITS指令に準拠する。ストックス欧州600 銀行イ ンデ ックスに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com