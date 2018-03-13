ﾘｸｿｰUCITS ETF南ｱﾌﾘｶFTSE/JSEﾄ

LYAFS:SW
SIX Swiss Ex
38.94
EUR
0.30
0.78%
更新日時 1:35 JST 2018/03/14
始値
39.24
安値 - 高値 レンジ（日）
38.94 - 39.24
出来高
0
前日終値
39.24
52週レンジ
32.79 - 40.28
1年トータルリターン
15.95%
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始値
39.24
安値 - 高値 レンジ（日）
38.94 - 39.24
出来高
0
前日終値
39.24
52週レンジ
32.79 - 40.28
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
39.0387
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
32.100
設定日
08/19/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.52%
乖離率52週平均値
0.24%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.37
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
12.47%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
5.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NPN:SJ
ナスパーズ
31.93 千 7.79 百万 24.26
CFR:SJ
フィナンシエール･リシュモン
382.54 千 2.77 百万 8.64
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
155.97 千 2.53 百万 7.88
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
94.98 千 1.48 百万 4.62
AAL:LN
アングロ･アメリカン
74.04 千 1.45 百万 4.52
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
134.90 千 1.23 百万 3.85
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
41.39 千 1.21 百万 3.76
FSR:SJ
ファーストランド
239.62 千 1.13 百万 3.51
OML:LN
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ
361.58 千 1.05 百万 3.27
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
17.97 千 866.29 千 2.70
企業概要
リクソーUCITS ETF南アフリカFTSE/JSEトップ40ユーロ（The Lyxor UCITS ETF South Africa FTSE JSE TOP 40 EUR ）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE/JSEトップ40指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com