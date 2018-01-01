ﾛｺﾞ･ﾔｼﾞﾘﾑ･ｻﾅｲ･ｳﾞｪ･ﾃｨｶﾚｯﾄ

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発行済株式数 (百万)
25.000
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Technology
業種
Software
産業サブグループ
Application Software

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プレスリリース・レポート

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企業概要
ロゴ・ヤジリム・サナイ・ヴェ・ティカレット（Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS） はソフトウエア会社。企業資源計画（ERP）ソフトウエアを開発、販売する。トルコおよ びドイツでビジネスコンピューティング、メディアサービスも提供。
住所
Gebze Organize Sanayi Bolgesi
Teknopark No 609 Gebze
Kocaeli, 41480
Turkey
電話番号
90-262-679-80-00
Webサイト
www.logo.com.tr

役員

取締役

  • M Bugra Koyuncu
    Chief Executive Officer
  • Gulnur Anlas
    Chief Financial Officer
  • Ugur Nuri Sipahi
    Exec Dir:Next Gen Solutions
  • Arslan Arslan
    Exec Dir:Saas
  • Akin Sertcan
    Exec Dir:SME Products
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