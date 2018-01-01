ﾛｺﾞ･ﾔｼﾞﾘﾑ･ｻﾅｲ･ｳﾞｪ･ﾃｨｶﾚｯﾄ
LY4:GR
Stuttgart
EUR
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (TRY) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
25.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Software
産業サブグループ
Application Software
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企業概要
ロゴ・ヤジリム・サナイ・ヴェ・ティカレット（Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS） はソフトウエア会社。企業資源計画（ERP）ソフトウエアを開発、販売する。トルコおよ びドイツでビジネスコンピューティング、メディアサービスも提供。
住所Gebze Organize Sanayi Bolgesi
Teknopark No 609 Gebze
Kocaeli, 41480
Turkey
電話番号90-262-679-80-00
Webサイトwww.logo.com.tr