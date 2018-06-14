ﾛｯｸｽﾚｲ
LXYA:GR
Berlin
0.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:07 JST 2018/06/14
始値
0.06
安値 - 高値 レンジ（日）
0.06 - 0.06
出来高
0
前日終値
0.06
52週レンジ
0.05 - 0.09
1年トータルリターン
-29.99%
始値
0.06
安値 - 高値 レンジ（日）
0.06 - 0.06
出来高
0
前日終値
0.06
52週レンジ
0.05 - 0.09
1年トータルリターン
-29.99%
年初来リターン
-1.72%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
129.102
発行済株式数 (十億)
2.265
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.17%
セクター
Technology
業種
Hardware
産業サブグループ
Communications Equipment
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企業概要
ロックスレイ(Loxley Public Company Limited)は、子会社と提携し、統合型通信とコン ピューター・サービスを提供。TVアップリンク、ビデオ会議、データネットワーク通信、インターネットアクセスサービスなどを手掛ける。OA機器、建設資材、消費者製品、化学製品の販売にも従事。
住所102 Na Ranong Road
Klong Toey
Bangkok, 10110
Thailand
電話番号66-2-348-8000
Webサイトwww.loxley.co.th