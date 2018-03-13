ﾚｸｻｼﾞｰﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LXXGF:US
OTC US
1.06
USD
0.05
4.51%
更新日時 2:41 JST 2018/03/14
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ（日）
1.01 - 1.07
出来高
53,526
前日終値
1.01
52週レンジ
0.40 - 1.29
1年トータルリターン
82.63%
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ（日）
1.01 - 1.07
出来高
53,526
前日終値
1.01
52週レンジ
0.40 - 1.29
1年トータルリターン
82.63%
年初来リターン
31.95%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
62.239
発行済株式数 (百万)
58.894
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
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企業概要
レクサジーン・ホールディングス（Lexagene Holdings Inc.）は鉱山会社。天然資源の採掘および加工に従事する。
住所100 Cumming Center
Suite 207-P
Beverly, MA 01915
United States
電話番号1-800-215-1824
Webサイトwww.lexagene.com