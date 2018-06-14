Lux-Bond - High Income
LXWRLIB:LX
104.06
EUR
0.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.89 - 106.19
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.33%
前日終値
103.96
52週レンジ
103.89 - 106.19
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
104.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
23.497
設定日
10/12/1994
直近配当額 ( 04/20/2017)
2.4
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
X13E:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏国債1-3年UCIT
|17.00 千
|2.88 百万
|11.61
|
NEUBBIE:LX
Nordea 1 SICAV - European Co
|200.00 千
|2.80 百万
|11.30
|
LDCE:GR
ﾋﾟﾑｺ･ﾛｰ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾕｰﾛ建て社債
|22.00 千
|2.28 百万
|9.19
|
BBYCEUR:LX
BlueBay Investment Grade Eur
|20.00 千
|2.20 百万
|8.88
|
VANEGBX:ID
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾕｰﾛ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲ
|8.00 千
|1.69 百万
|6.83
|
IEGA:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ国債UCITS ETF
|12.00 千
|1.48 百万
|5.99
|
BARGVBD:ID
iｼｪｱｰｽﾞ欧州国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|60.00 千
|1.37 百万
|5.55
|
ROBCBIE:LX
Robeco Capital Growth - Robe
|8.50 千
|1.33 百万
|5.35
|
EURZEUB:LX
ｴﾌﾟｼﾛﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛ債
|7.00 千
|1.24 百万
|5.01
|
HHECBIA:LX
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾎﾗｲｿﾞﾝ･ﾕｰﾛ社債
|7.50 千
|1.20 百万
|4.86
企業概要
Lux-Bond High Income is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in debt instruments such as fixed-income bonds, short-term bonds, treasury bonds and money markets.
住所Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-3248
Webサイトwww.bcee.lu