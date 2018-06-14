Lux-Equity Emerging Markets
LXWFEMG:LX
136.88
EUR
0.13
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.97 - 144.89
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
-0.44%
前日終値
137.01
52週レンジ
124.97 - 144.89
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
136.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
25.955
設定日
05/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RASTEIU:LX
Robeco Asian Stars Equities
|22.50 千
|2.21 百万
|9.20
|
ITWN:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾UCITS ETF米ﾄﾞ
|55.00 千
|2.12 百万
|8.80
|
XCS6:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI中国UCITS ETF
|160.00 千
|2.12 百万
|8.80
|
INVPGCC:LX
ｲﾝﾍﾞｽｺ大中華圏株式ﾌｧﾝﾄﾞ
|40.00 千
|2.10 百万
|8.73
|
TEMASAU:LX
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝ
|50.00 千
|2.00 百万
|8.31
|
SRSA:LN
iｼｪｱｰｽﾞMSCI南ｱﾌﾘｶUCITS ETF
|58.00 千
|1.76 百万
|7.32
|
FORERIC:LX
ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾛｼｱ
|11.50 千
|1.58 百万
|6.58
|
HSBASIC:LX
HSBC GIFｱｼﾞｱ除日本株中小企業
|23.00 千
|1.54 百万
|6.38
|
HCHNOIA:LN
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ中国ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|100.00 千
|1.45 百万
|6.02
|
BPILAEC:LX
Itau Funds - Latin America E
|16.00 千
|1.39 百万
|5.77
企業概要
Lux-Equity Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in other OPC Funds that in turn invest in emerging market equities. The Fund can also invest in other OPC Funds that invest in warrants and money market instruments.
住所Lux-Equity SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-1
Webサイト
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