企業概要

LSBインダストリーズ（LSB Industries, Inc.）は化学メーカー。子会社を通じて、鉱 業、農業、工業向けに化学製品を製造・販売する。商業用・住宅用環境制御機器の製造・販売に加え、特殊エンジニアリングおよびその他のサービスを提供。