LSBｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
LXU:US
New York
9.09
USD
0.07
0.78%
更新日時 2018/09/15
始値
9.04
安値 - 高値 レンジ（日）
8.95 - 9.12
出来高
132,707
前日終値
9.02
52週レンジ
4.75 - 10.05
1年トータルリターン
30.04%
始値
9.04
安値 - 高値 レンジ（日）
8.95 - 9.12
出来高
132,707
前日終値
9.02
52週レンジ
4.75 - 10.05
1年トータルリターン
30.04%
年初来リターン
3.77%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-3.62
時価総額 (百万 USD)
260.097
発行済株式数 (百万)
28.614
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.64
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Chemicals
産業サブグループ
Agricultural Chemicals
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企業概要
LSBインダストリーズ（LSB Industries, Inc.）は化学メーカー。子会社を通じて、鉱 業、農業、工業向けに化学製品を製造・販売する。商業用・住宅用環境制御機器の製造・販売に加え、特殊エンジニアリングおよびその他のサービスを提供。
住所16 South Pennsylvania Avenue
Oklahoma City, OK 73107
United States
電話番号1-405-235-4546
Webサイトwww.lsbindustries.com