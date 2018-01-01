蝋筆小新休閒食品集団[ﾗｰﾋﾞｰｼｧ
LXSGF:US
上場廃止
USD
出来高
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出来高
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
蝋筆小新休閒食品集団［ﾗｰﾋﾞｰｼｧｵｼﾝ･ｽﾅｯｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ］（Labixiaoxin Snacks Group Ltd）は食品メーカー。ゼリー製品などのスナックフードを製造する。各種ブランドのゼリー状スナックや飲料のほか、菓子製品を提供する。
住所Wuli Industrial Area
Jinjiang, 362251
China
電話番号86-595-8573-9999
Webサイトwww.lbxxgroup.com