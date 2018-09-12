Luxembourg Selection Fund -

LXSELXA:LX
193.58
CHF
更新日時 2018/09/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.47 - 207.09
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.92%
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52週レンジ
185.47 - 207.09
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
193.58
資産総額 (百万 CHF) ( 09/12/2018)
84.812
設定日
11/05/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BIOT:SS
ﾊﾞｲｵﾀｰｼﾞ
180.00 千 1.86 百万 2.41
YY:US
YY
14.00 千 1.73 百万 2.25
CZZ:US
コザン
160.00 千 1.70 百万 2.21
PJC:US
ﾊﾟｲﾊﾟｰ･ｼﾞｬﾌﾚｲ
18.00 千 1.54 百万 2.00
BZUN:US
宝尊電商[ﾊﾞｵｽﾞﾝ]
42.00 千 1.52 百万 1.97
1317:HK
中国楓葉教育集団[ﾁｬｲﾅﾒｲﾌﾟﾙﾘｰ
2.60 百万 1.51 百万 1.96
ADN1:GR
ｱﾃﾞｯｿ
24.00 千 1.51 百万 1.96
SUPN:US
ｽﾊﾟｰﾅｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
40.00 千 1.45 百万 1.88
GLPG:NA
ｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ
13.00 千 1.45 百万 1.88
FYB:GR
ﾌｫｰﾏｲｺﾝ
38.67 千 1.43 百万 1.86
企業概要
Luxembourg Selection Fund - Xantos is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investing in the equity securities of small and medium-sized companies worldwide, both in industrialized countries and emerging markets.
住所
Luxembourg Selection Fund
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxembourg
電話番号
352-4512-12145
Webサイト
www.wysspartner.ch