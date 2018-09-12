Luxembourg Selection Fund -
LXSELXA:LX
193.58
CHF
更新日時 2018/09/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.47 - 207.09
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.92%
52週レンジ
185.47 - 207.09
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
193.58
資産総額 (百万 CHF) ( 09/12/2018)
84.812
設定日
11/05/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BIOT:SS
ﾊﾞｲｵﾀｰｼﾞ
|180.00 千
|1.86 百万
|2.41
|
YY:US
YY
|14.00 千
|1.73 百万
|2.25
|
CZZ:US
コザン
|160.00 千
|1.70 百万
|2.21
|
PJC:US
ﾊﾟｲﾊﾟｰ･ｼﾞｬﾌﾚｲ
|18.00 千
|1.54 百万
|2.00
|
BZUN:US
宝尊電商[ﾊﾞｵｽﾞﾝ]
|42.00 千
|1.52 百万
|1.97
|
1317:HK
中国楓葉教育集団[ﾁｬｲﾅﾒｲﾌﾟﾙﾘｰ
|2.60 百万
|1.51 百万
|1.96
|
ADN1:GR
ｱﾃﾞｯｿ
|24.00 千
|1.51 百万
|1.96
|
SUPN:US
ｽﾊﾟｰﾅｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|40.00 千
|1.45 百万
|1.88
|
GLPG:NA
ｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ
|13.00 千
|1.45 百万
|1.88
|
FYB:GR
ﾌｫｰﾏｲｺﾝ
|38.67 千
|1.43 百万
|1.86
企業概要
Luxembourg Selection Fund - Xantos is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investing in the equity securities of small and medium-sized companies worldwide, both in industrialized countries and emerging markets.
住所Luxembourg Selection Fund
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Luxembourg
電話番号352-4512-12145
Webサイトwww.wysspartner.ch