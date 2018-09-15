ﾚｷｼｺﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭﾃｨｶﾙｽﾞ
LXRX:US
NASDAQ GS
10.78
USD
0.06
0.55%
更新日時 2018/09/15
始値
10.80
安値 - 高値 レンジ（日）
10.69 - 10.93
出来高
179,936
前日終値
10.84
52週レンジ
7.67 - 13.97
1年トータルリターン
-12.85%
始値
10.80
安値 - 高値 レンジ（日）
10.69 - 10.93
出来高
179,936
前日終値
10.84
52週レンジ
7.67 - 13.97
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
9.11%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-1.29
時価総額 (十億 USD)
1.141
発行済株式数 (百万)
105.879
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
11.51
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
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企業概要
レキシコン・ファーマシューティカルズ (Lexicon Pharmaceuticals, Inc.) はバイオ医 薬 品メーカー。糖尿病をはじめ肥満、循環器病、精神・神経系統障害、がん、免疫機能 疾患、眼病などの治療リサーチを手掛ける。米国で事業を展開。
住所8800 Technology Forest Place
The Woodlands, TX 77381-1160
United States
電話番号1-281-863-3000
Webサイトwww.lexpharma.com