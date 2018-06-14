Lux-Pension 100%

LXPN100:LX
203.40
EUR
0.19
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.86 - 207.33
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
203.21
52週レンジ
190.86 - 207.33
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
203.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
56.380
設定日
10/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
136.79 千 3.52 百万 6.59
RAND:NA
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
49.28 千 2.74 百万 5.12
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
87.58 千 2.50 百万 4.67
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
101.16 千 2.12 百万 3.97
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
23.51 千 2.09 百万 3.91
ALO:FP
ｱﾙｽﾄﾑ
56.87 千 2.06 百万 3.86
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
35.34 千 2.04 百万 3.81
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
22.83 千 1.99 百万 3.72
AIBG:ID
AIBｸﾞﾙｰﾌﾟ
371.75 千 1.78 百万 3.34
NN:NA
NNｸﾞﾙｰﾌﾟ
48.64 千 1.76 百万 3.29
企業概要
Lux-Pension 100% is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in quality debt and equity securities denominated in Euros. The Fund may invest a maximum of 100% of its assets in European equity securities.
住所
Lux-Pension
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu