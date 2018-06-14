Lux-Pension 100%
LXPN100:LX
203.40
EUR
0.19
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.86 - 207.33
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.02%
前日終値
203.21
52週レンジ
190.86 - 207.33
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
203.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
56.380
設定日
10/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|136.79 千
|3.52 百万
|6.59
|
RAND:NA
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|49.28 千
|2.74 百万
|5.12
|
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|87.58 千
|2.50 百万
|4.67
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|101.16 千
|2.12 百万
|3.97
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|23.51 千
|2.09 百万
|3.91
|
ALO:FP
ｱﾙｽﾄﾑ
|56.87 千
|2.06 百万
|3.86
|
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|35.34 千
|2.04 百万
|3.81
|
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
|22.83 千
|1.99 百万
|3.72
|
AIBG:ID
AIBｸﾞﾙｰﾌﾟ
|371.75 千
|1.78 百万
|3.34
|
NN:NA
NNｸﾞﾙｰﾌﾟ
|48.64 千
|1.76 百万
|3.29
企業概要
Lux-Pension 100% is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in quality debt and equity securities denominated in Euros. The Fund may invest a maximum of 100% of its assets in European equity securities.
住所Lux-Pension
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-1
Webサイトwww.bcee.lu