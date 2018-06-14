Lux-Pension 75%

LXPEN75:LX
191.63
EUR
0.23
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
183.30 - 194.80
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
191.40
52週レンジ
183.30 - 194.80
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
191.63
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
48.544
設定日
10/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
89.47 千 2.30 百万 4.94
RAND:NA
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
31.85 千 1.77 百万 3.80
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
56.46 千 1.61 百万 3.45
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
17.59 千 1.53 百万 3.29
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
24.36 千 1.41 百万 3.01
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
15.35 千 1.37 百万 2.93
ALO:FP
ｱﾙｽﾄﾑ
36.55 千 1.33 百万 2.84
HEN3:GR
ヘンケル
11.50 千 1.22 百万 2.62
DANSKE:DC
ダンスケ銀行
38.49 千 1.16 百万 2.50
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
55.24 千 1.16 百万 2.49
企業概要
Lux-Pension 75% is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in quality debt and equity securities denominated in Euros. The Fund may invest a maximum of 75% of its assets in European equity securities.
住所
Lux-Pension
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu