Lux-Pension 75%
LXPEN75:LX
191.63
EUR
0.23
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
183.30 - 194.80
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.45%
前日終値
191.40
52週レンジ
183.30 - 194.80
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
191.63
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
48.544
設定日
10/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|89.47 千
|2.30 百万
|4.94
|
RAND:NA
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|31.85 千
|1.77 百万
|3.80
|
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|56.46 千
|1.61 百万
|3.45
|
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
|17.59 千
|1.53 百万
|3.29
|
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|24.36 千
|1.41 百万
|3.01
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|15.35 千
|1.37 百万
|2.93
|
ALO:FP
ｱﾙｽﾄﾑ
|36.55 千
|1.33 百万
|2.84
|
HEN3:GR
ヘンケル
|11.50 千
|1.22 百万
|2.62
|
DANSKE:DC
ダンスケ銀行
|38.49 千
|1.16 百万
|2.50
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|55.24 千
|1.16 百万
|2.49
企業概要
Lux-Pension 75% is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in quality debt and equity securities denominated in Euros. The Fund may invest a maximum of 75% of its assets in European equity securities.
住所Lux-Pension
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-1
Webサイトwww.bcee.lu