Lux-Pension 50%
LXPEN50:LX
181.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.89 - 188.70
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.52%
前日終値
181.40
52週レンジ
180.89 - 188.70
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
181.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
128.440
設定日
10/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|152.01 千
|4.55 百万
|3.55
|
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|100.48 千
|2.92 百万
|2.28
|
RAND:NA
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|58.89 千
|2.90 百万
|2.27
|
QJ398197:COR
|2.85 千
|2.83 百万
|2.21
|
ALO:FP
ｱﾙｽﾄﾑ
|67.96 千
|2.67 百万
|2.08
|
EI604597:COR
|1.90 千
|2.61 百万
|2.03
|
EK463353:COR
|2.40 千
|2.53 百万
|1.97
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|28.13 千
|2.40 百万
|1.88
|
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|44.15 千
|2.30 百万
|1.80
|
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
|37.90 千
|2.26 百万
|1.76
企業概要
Lux-Pension 50% is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in quality debt and equity securities denominated in Euros. The Fund may invest a maximum of 50% of its assets in European equity securities.
住所Lux-Pension
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-1
Webサイトwww.bcee.lu