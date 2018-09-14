Lux-Pension 50%

LXPEN50:LX
181.40
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.89 - 188.70
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
181.40
52週レンジ
180.89 - 188.70
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
181.4
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
128.440
設定日
10/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
152.01 千 4.55 百万 3.55
EVK:GR
ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
100.48 千 2.92 百万 2.28
RAND:NA
ﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
58.89 千 2.90 百万 2.27
QJ398197:COR
2.85 千 2.83 百万 2.21
ALO:FP
ｱﾙｽﾄﾑ
67.96 千 2.67 百万 2.08
EI604597:COR
1.90 千 2.61 百万 2.03
EK463353:COR
2.40 千 2.53 百万 1.97
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
28.13 千 2.40 百万 1.88
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
44.15 千 2.30 百万 1.80
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
37.90 千 2.26 百万 1.76
企業概要
Lux-Pension 50% is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in quality debt and equity securities denominated in Euros. The Fund may invest a maximum of 50% of its assets in European equity securities.
住所
Lux-Pension
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-1
Webサイト
www.bcee.lu