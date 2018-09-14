Lux-Bond - Medium Term EUR
LXMTEAC:LX
132.18
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.18 - 133.75
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
132.21
52週レンジ
132.18 - 133.75
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
132.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
93.974
設定日
05/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.73%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ384577:COR
|4.60 千
|5.10 百万
|5.55
|
GG711526:COR
|3.20 千
|4.26 百万
|4.63
|
EG395336:COR
|3.00 千
|3.70 百万
|4.02
|
EK772562:COR
|3.50 千
|3.53 百万
|3.84
|
EF741379:COR
|3.00 千
|3.38 百万
|3.68
|
EI620031:COR
|2.70 千
|3.13 百万
|3.40
|
EH697005:COR
|3.00 千
|3.09 百万
|3.36
|
EK048427:COR
|3.00 千
|3.06 百万
|3.32
|
AN204951:COR
|3.00 千
|2.97 百万
|3.23
|
EI694079:COR
|2.50 千
|2.81 百万
|3.05
企業概要
Lux-Bond - Medium Term EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through investments primarily in fixed and variable-rate debt securities with a maturity of 10 years or less.
住所Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-40-15-3248
Webサイトwww.bcee.lu