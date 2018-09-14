Lux-Bond - Medium Term EUR

LXMTEAC:LX
132.18
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.18 - 133.75
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
132.21
52週レンジ
132.18 - 133.75
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
132.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
93.974
設定日
05/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ384577:COR
4.60 千 5.10 百万 5.55
GG711526:COR
3.20 千 4.26 百万 4.63
EG395336:COR
3.00 千 3.70 百万 4.02
EK772562:COR
3.50 千 3.53 百万 3.84
EF741379:COR
3.00 千 3.38 百万 3.68
EI620031:COR
2.70 千 3.13 百万 3.40
EH697005:COR
3.00 千 3.09 百万 3.36
EK048427:COR
3.00 千 3.06 百万 3.32
AN204951:COR
3.00 千 2.97 百万 3.23
EI694079:COR
2.50 千 2.81 百万 3.05
企業概要
Lux-Bond - Medium Term EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation through investments primarily in fixed and variable-rate debt securities with a maturity of 10 years or less.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu