ﾚﾉｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
LXI:GR
Frankfurt
194.19
EUR
0.64
0.33%
更新日時 2018/09/15
始値
195.29
安値 - 高値 レンジ（日）
193.41 - 195.29
出来高
0
前日終値
194.83
52週レンジ
137.28 - 197.31
1年トータルリターン
41.08%
始値
195.29
安値 - 高値 レンジ（日）
193.41 - 195.29
出来高
0
前日終値
194.83
52週レンジ
137.28 - 197.31
1年トータルリターン
41.08%
年初来リターン
10.39%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
7.817
発行済株式数 (百万)
40.255
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.13%
セクター
Industrials
業種
Electrical Equipment
産業サブグループ
Comml & Res Bldg Equip & Sys
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
レノックス・インターナショナル（Lennox International Inc.）は空調設備メーカー。 冷暖房、換気、冷凍設 備の設計、製造、販売を手掛ける。世界で製品を販売。
住所2140 Lake Park Blvd
Richardson, TX 75080
United States
電話番号1-972-497-5000
Webサイトwww.lennoxinternational.com