ﾚｸｻｼﾞｰﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LXG:CN
Venture
1.06
CAD
0.04
3.64%
更新日時 4:59 JST 2018/06/15
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ（日）
1.04 - 1.12
出来高
37,919
前日終値
1.10
52週レンジ
0.46 - 1.64
1年トータルリターン
51.43%
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ（日）
1.04 - 1.12
出来高
37,919
前日終値
1.10
52週レンジ
0.46 - 1.64
1年トータルリターン
51.43%
年初来リターン
3.92%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.07
時価総額 (百万 CAD)
63.694
発行済株式数 (百万)
60.089
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
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企業概要
レクサジーン・ホールディングス（Lexagene Holdings Inc.）はバイオテクノロジー会 社。病原体自動検出プラットフォームを開発。食品安全性、動物診断、水質監視、水産防疫市場向けに疾病予防・診断製品を提供。世界で事業を展開。
住所500 Cummings Center
Suite 4550
Beverly, MA 01915
United States
電話番号1-800-215-1824
Webサイトwww.lexagene.com