ﾗｯｸｽﾌｧｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
LXFR:US
New York
18.00
USD
0.13
0.73%
更新日時 2018/06/14
始値
17.76
安値 - 高値 レンジ（日）
17.76 - 18.13
出来高
128,498
前日終値
17.87
52週レンジ
11.30 - 20.07
1年トータルリターン
47.35%
始値
17.76
安値 - 高値 レンジ（日）
17.76 - 18.13
出来高
128,498
前日終値
17.87
52週レンジ
11.30 - 20.07
1年トータルリターン
47.35%
年初来リターン
13.92%
株価収益率(PER) (TTM)
34.62
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
0.52
時価総額 (百万 USD)
477.081
発行済株式数 (百万)
26.504
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.04
直近配当利回り（税込）
2.78%
セクター
Industrials
業種
Machinery
産業サブグループ
Metalworking Machinery
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ラックスファー・ホールディングス（Luxfer Holdings PLC）は持株会社。子会社を通じ 、商業用の鋳造合金やシート、プレート、押出製品などエンジニアリング材料の設計・製造・販売を手掛ける。世界各地の顧客向けにリサイクル・サービスとマグネシウム粉も提供する。
住所Anchorage Gateway
5 Anchorage Quay
Salford, M50 3XE
United Kingdom
電話番号44-16-1911-8826
Webサイトwww.luxfer.com