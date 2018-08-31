BV Global Balance
LXFR:TH
Tradegate
EUR
前日終値
122.06
出来高
0
前日終値
122.06
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
23.755
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XDAX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAX UCITS ETF
|36.90 千
|4.42 百万
|18.51
|
LYXDAX:GR
ﾘｸｿｰDAX (DR) UCITS ETF
|34.30 千
|4.03 百万
|16.86
|
ETFDAXK:GR
ﾃﾞｶDAX分散型UCITS ETF
|37.50 千
|2.14 百万
|8.97
|
XESC:GR
Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXX50 UCITS ET
|41.50 千
|2.00 百万
|8.38
|
XMUS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E
|17.00 千
|1.14 百万
|4.77
|
XMAS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
|25.87 千
|1.13 百万
|4.72
|
XDDX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAXｲﾝｶﾑUCITS ETF
|9.00 千
|956.88 千
|4.01
|
XMJP:GR
xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
|14.90 千
|777.78 千
|3.26
|
XUKX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞFTSE100ｲﾝｶﾑUCITS ETF
|86.00 千
|742.70 千
|3.11
|
M9SA:GR
ﾏｰｹｯﾄ･ｱｸｾｽ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|40.00 千
|730.80 千
|3.06
企業概要
BV Global Balance Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rates securities, various certificates, and money market instruments. The Fund can also invest in various other subfunds.
住所LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイトwww.lri-invest.lu