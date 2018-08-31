BV Global Balance

LXFR:TH
Tradegate
EUR
前日終値
122.06
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出来高
0
前日終値
122.06
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
23.755
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XDAX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAX UCITS ETF
36.90 千 4.42 百万 18.51
LYXDAX:GR
ﾘｸｿｰDAX (DR) UCITS ETF
34.30 千 4.03 百万 16.86
ETFDAXK:GR
ﾃﾞｶDAX分散型UCITS ETF
37.50 千 2.14 百万 8.97
XESC:GR
Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXX50 UCITS ET
41.50 千 2.00 百万 8.38
XMUS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E
17.00 千 1.14 百万 4.77
XMAS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
25.87 千 1.13 百万 4.72
XDDX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAXｲﾝｶﾑUCITS ETF
9.00 千 956.88 千 4.01
XMJP:GR
xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
14.90 千 777.78 千 3.26
XUKX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞFTSE100ｲﾝｶﾑUCITS ETF
86.00 千 742.70 千 3.11
M9SA:GR
ﾏｰｹｯﾄ･ｱｸｾｽ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
40.00 千 730.80 千 3.06
企業概要
BV Global Balance Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rates securities, various certificates, and money market instruments. The Fund can also invest in various other subfunds.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu