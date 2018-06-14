BV Global Balance
LXFR:GR
Hamburg
122.82
EUR
1.30
1.05%
更新日時 16:01 JST 2018/06/14
始値
122.82
安値 - 高値 レンジ（日）
122.82 - 122.82
前日終値
124.12
52週レンジ
119.78 - 125.73
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.74%
始値
122.82
安値 - 高値 レンジ（日）
122.82 - 122.82
出来高
0
前日終値
124.12
52週レンジ
119.78 - 125.73
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.74%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
124.91
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
24.244
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
1.36%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
3.78%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XDAX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAX UCITS ETF
|36.90 千
|4.51 百万
|18.57
|
LYXDAX:GR
ﾘｸｿｰDAX (DR) UCITS ETF
|34.30 千
|4.11 百万
|16.95
|
ETFDAXK:GR
ﾃﾞｶDAX分散型UCITS ETF
|37.50 千
|2.24 百万
|9.21
|
XESC:GR
Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXX50 UCITS ET
|41.50 千
|2.00 百万
|8.26
|
XMAS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
|25.87 千
|1.18 百万
|4.87
|
XMUS:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ｽﾜｯﾌﾟUCITS E
|17.00 千
|1.06 百万
|4.36
|
XDDX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAXｲﾝｶﾑUCITS ETF
|9.00 千
|975.60 千
|4.02
|
XMJP:GR
xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
|14.90 千
|789.70 千
|3.25
|
XUKX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞFTSE100ｲﾝｶﾑUCITS ETF
|86.00 千
|773.48 千
|3.19
|
M9SA:GR
ﾏｰｹｯﾄ･ｱｸｾｽ･ﾛｼﾞｬｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|40.00 千
|767.20 千
|3.16
企業概要
BV Global Balance Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rates securities, various certificates, and money market instruments. The Fund can also invest in various other subfunds.
住所LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイトwww.lri-invest.lu