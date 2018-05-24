ｴｽﾅ-ﾃﾞｨﾌｪﾝｼﾌﾞ
LXFJ:TH
Tradegate
158.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
前日終値
158.01
52週レンジ
158.01 - 163.79
出来高
32
前日終値
158.01
52週レンジ
158.01 - 163.79
1年トータルリターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
817.331
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GUIDO BARTHELS / DANIEL STEFANETTI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
エスナ‐ディフェンシブ（ETHNA-Defensiv）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。主に国際固定・変動利付債券、転換社債、ワラント連動債、指数サーティフィケート、ゼロクーポン債、その他債券銘柄に投資する。資産の10％を上限に株式銘柄にも投資する。
住所Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号352 276921-70 Tel
Webサイトwww.ethenea.com