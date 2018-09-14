Lux-Bond - Long Term EUR

LXBDEUD:LX
129.89
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.30 - 139.81
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
129.97
52週レンジ
129.30 - 139.81
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
129.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
142.014
設定日
05/18/1989
直近配当額 ( 04/26/2018)
7.6
直近配当利回り（税込）
5.85%
ファンドマネージャ
CARLO STRONCK
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ751020:COR
7.00 千 7.28 百万 5.06
EI586386:COR
5.90 千 6.52 百万 4.53
EH826226:COR
5.50 千 5.73 百万 3.98
EK034658:COR
5.50 千 5.58 百万 3.87
EJ049794:COR
4.00 千 4.88 百万 3.39
LW857881:COR
4.00 千 3.89 百万 2.70
AM105004:COR
3.20 千 3.84 百万 2.67
EC215301:COR
2.30 千 3.82 百万 2.65
EF130795:COR
3.40 千 3.78 百万 2.62
AN090469:COR
3.50 千 3.65 百万 2.53
企業概要
Lux-Bond - Long Term EUR is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in Euro denominated bonds issued by companies located in the European region.
住所
Luxbond SICAV
1, Place de Metz
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-15-3248
Webサイト
www.bcee.lu