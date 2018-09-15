LXBﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
LXB:LN
London
13.33
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
13.33
安値 - 高値 レンジ（日）
13.33 - 13.33
出来高
4,500
前日終値
13.33
52週レンジ
9.27 - 15.85
1年トータルリターン
-12.56%
始値
13.33
安値 - 高値 レンジ（日）
13.33 - 13.33
出来高
4,500
前日終値
13.33
52週レンジ
9.27 - 15.85
1年トータルリターン
-12.56%
年初来リターン
13.73%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-0.08
時価総額 (百万 GBp)
22.433
発行済株式数 (百万)
168.350
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.48
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
LXBリテール・プロパティーズ（LXB Retail Properties PLC）は投資会社。郊外の小売店舗物件に投資する。
住所Ogier House
The Esplanade
St Helier, JE4 9WG
Jersey, Channel Islands
電話番号44-1534-504-000
Webサイトwww.lxbretailproperties.com