Allianz Emerging Europe
LXAP:GZ
Gettex
276.47
EUR
2.40
0.88%
更新日時 2018/09/15
始値
274.07
安値 - 高値 レンジ（日）
274.07 - 276.47
前日終値
274.07
52週レンジ
271.04 - 330.00
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-9.35%
始値
274.07
安値 - 高値 レンジ（日）
274.07 - 276.47
出来高
0
前日終値
274.07
52週レンジ
271.04 - 330.00
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-9.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
117.150
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
3.31534
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
|225.18 千
|12.92 百万
|9.89
|
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|825.00 千
|10.19 百万
|7.80
|
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
|43.44 千
|5.29 百万
|4.05
|
OTP:HB
|136.03 千
|4.13 百万
|3.16
|
ROSN:LI
ﾛｽﾈﾌﾁ
|747.00 千
|3.90 百万
|2.99
|
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|990.00 千
|3.88 百万
|2.97
|
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|1.80 百万
|3.57 百万
|2.74
|
PKO:PW
|358.50 千
|3.17 百万
|2.43
|
GARAN:TI
ガランティ銀行(トルコ)
|1.65 百万
|3.01 百万
|2.31
|
ALRS:RM
ｱﾙﾛｻ
|2.38 百万
|2.97 百万
|2.27
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号49-69-24431-140 Tel
Webサイトwww.allianzgi.com