Allianz Emerging Europe

LXAP:GZ
Gettex
276.47
EUR
2.40
0.88%
更新日時 2018/09/15
始値
274.07
安値 - 高値 レンジ（日）
274.07 - 276.47
前日終値
274.07
52週レンジ
271.04 - 330.00
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-9.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
274.07
安値 - 高値 レンジ（日）
274.07 - 276.47
出来高
0
前日終値
274.07
52週レンジ
271.04 - 330.00
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-9.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
271.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
117.150
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
3.31534
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LKOD:LI
ﾙｸｵｲﾙ
225.18 千 12.92 百万 9.89
SBER:LI
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
825.00 千 10.19 百万 7.80
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
43.44 千 5.29 百万 4.05
OTP:HB
136.03 千 4.13 百万 3.16
ROSN:LI
ﾛｽﾈﾌﾁ
747.00 千 3.90 百万 2.99
OGZD:LI
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
990.00 千 3.88 百万 2.97
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
1.80 百万 3.57 百万 2.74
PKO:PW
358.50 千 3.17 百万 2.43
GARAN:TI
ガランティ銀行(トルコ)
1.65 百万 3.01 百万 2.31
ALRS:RM
ｱﾙﾛｻ
2.38 百万 2.97 百万 2.27
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com