ﾚｷｼｺﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭﾃｨｶﾙｽﾞ
LX31:GR
Frankfurt
9.18
EUR
0.12
1.32%
更新日時 2018/09/15
始値
9.09
安値 - 高値 レンジ（日）
9.07 - 9.32
出来高
0
前日終値
9.06
52週レンジ
6.20 - 12.00
1年トータルリターン
-10.61%
始値
9.09
安値 - 高値 レンジ（日）
9.07 - 9.32
出来高
0
前日終値
9.06
52週レンジ
6.20 - 12.00
1年トータルリターン
-10.61%
年初来リターン
7.42%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
971.966
発行済株式数 (百万)
105.879
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Biotech
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企業概要
レキシコン・ファーマシューティカルズ (Lexicon Pharmaceuticals, Inc.) はバイオ医 薬 品メーカー。糖尿病をはじめ肥満、循環器病、精神・神経系統障害、がん、免疫機能 疾患、眼病などの治療リサーチを手掛ける。米国で事業を展開。
住所8800 Technology Forest Place
The Woodlands, TX 77381-1160
United States
電話番号1-281-863-3000
Webサイトwww.lexpharma.com