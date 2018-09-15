ｲﾑﾉﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸ･ｼｽﾃﾑｽﾞHldg
LWX:GR
Stuttgart
2.38
EUR
0.02
0.85%
更新日時 2018/09/15
始値
2.36
安値 - 高値 レンジ（日）
2.36 - 2.60
出来高
0
前日終値
2.36
52週レンジ
2.26 - 3.75
1年トータルリターン
-33.68%
始値
2.36
安値 - 高値 レンジ（日）
2.36 - 2.60
出来高
0
前日終値
2.36
52週レンジ
2.26 - 3.75
1年トータルリターン
-33.68%
年初来リターン
-21.71%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
68.506
発行済株式数 (百万)
28.784
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
0.80%
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Life Science Equipment
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企業概要
イムノダイアグノスティック･システムズ･ホールディングス（Immunodiagnostic System s Holdings PLC）は医療機器メーカー。免疫測定診断製品の開発・製造を手掛ける。世界各国で医療の研究者や提供者、施設向けに製品を販売する。
住所10 Didcot Way
Boldon Business Park
Bolton, NE35 9PD
United Kingdom
電話番号44-19-1519-0660
Webサイトwww.idsltd.com/