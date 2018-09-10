ローソン
LWSOF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
62.19
52週レンジ
62.19 - 68.77
出来高
0
前日終値
62.19
52週レンジ
62.19 - 68.77
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
100.300
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.67%
セクター
Consumer Staples
業種
Retail - Consumer Staples
産業サブグループ
Food & Drug Stores
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企業概要
ローソンは、コンビニエンスストアー｢ローソン｣のフランチャイズチェーンを全国に 展開。弁当などのファーストフードおよび日常家庭用品の販売を行う。
住所1-11-2 Osaki
Shinagawa-Ku, 141-8643
Japan
電話番号81-3-5435-1880
Webサイトwww.lawson.co.jp