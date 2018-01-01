ﾙｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
ルイス・グループ（Lewis Group Limited）は、掛売りを中心とする家具、家庭用品、電 気製品の小売販売会社。家具小売店ではルイス（Lewis）、専門電気店ではベスト・エレ クトリック（Best Electric）、高級志向家具・電子製品小売店ではライフスタイル・リ ビング（Lifestyle Living）のブランドで販売。同社はクレジットによる購入や保険商品も提供。
住所
53A Victoria Road
Woodstock, Cape Town, 7925
South Africa
電話番号
27-21-460-4400
Webサイト
www.lewisgroup.co.za

役員

取締役

  • Hilton Saven
    Chairman
  • Johan Enslin
    Chief Executive Officer
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