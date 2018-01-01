ﾙｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LWSGY:US
上場廃止
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (ZAR) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ルイス・グループ（Lewis Group Limited）は、掛売りを中心とする家具、家庭用品、電 気製品の小売販売会社。家具小売店ではルイス（Lewis）、専門電気店ではベスト・エレ クトリック（Best Electric）、高級志向家具・電子製品小売店ではライフスタイル・リ ビング（Lifestyle Living）のブランドで販売。同社はクレジットによる購入や保険商品も提供。
住所53A Victoria Road
Woodstock, Cape Town, 7925
South Africa
電話番号27-21-460-4400
Webサイトwww.lewisgroup.co.za