企業概要

ルイス・グループ（Lewis Group Limited）は、掛売りを中心とする家具、家庭用品、電 気製品の小売販売会社。家具小売店ではルイス（Lewis）、専門電気店ではベスト・エレ クトリック（Best Electric）、高級志向家具・電子製品小売店ではライフスタイル・リ ビング（Lifestyle Living）のブランドで販売。同社はクレジットによる購入や保険商品も提供。