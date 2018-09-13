ｼｴﾅ･ｼﾆｱ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ
LWSCF:US
OTC US
13.37
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
出来高
200
前日終値
13.37
52週レンジ
12.28 - 14.80
出来高
200
前日終値
13.37
52週レンジ
12.28 - 14.80
年初来リターン
-6.89%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
873.555
発行済株式数 (百万)
65.650
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
5.28%
セクター
Health Care
業種
Health Care Facilities & Svcs
産業サブグループ
Health Care Facilities
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企業概要
シエナ・シニア・リビング（Sienna Senior Living Inc.）は長期ケア・サービス会社。 高齢者介護施設、老人ホーム、自立型居住施設を提供する。カナダのオンタリオ州で、高齢者向けに事業を展開。
住所302 Towne Centre Blvd
Suite 200
Markham, ON L3R 0E8
Canada
電話番号1-905-477-4006
Webサイトwww.leisureworld.ca