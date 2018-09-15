ﾗｲﾄｳｪｰﾌﾞRF
LWRF:LN
London
10.50
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ（日）
10.50 - 10.50
出来高
89,222
前日終値
10.50
52週レンジ
9.00 - 29.00
1年トータルリターン
-62.83%
始値
10.50
安値 - 高値 レンジ（日）
10.50 - 10.50
出来高
89,222
前日終値
10.50
52週レンジ
9.00 - 29.00
1年トータルリターン
-62.83%
年初来リターン
-36.36%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-0.02
時価総額 (百万 GBp)
7.515
発行済株式数 (百万)
71.573
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.22
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Electrical Equipment
産業サブグループ
Electrical Components
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企業概要
ライトウェーブRF（LightwaveRF PLC）はホームオートメーションメーカー。 照明・暖 房・エアコン・ドア開閉・音声・ビデオ・セキュリティなどの家庭用電気機器を遠隔操作できるシステムの設計・開発・製造を手掛ける。
住所Innovation Birmingham Campus
Faraday Wharf, Holt Street
Birmingham, B7 4BB
United Kingdom
電話番号44-121-250-3625
Webサイトwww.lightwaverf.com