ﾘｸｿｰ/WNTﾌｧﾝﾄﾞ
LWNEBEA:ID
112.7855
EUR
更新日時 2018/09/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.0862 - 123.0895
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-4.30%
52週レンジ
112.0862 - 123.0895
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Managed Futures Systematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/11/2018)
112.7855
資産総額 (百万 USD) ( 09/11/2018)
690.883
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
LYXOR NEWCITS II PLC-リクソー／WNTファンド（Lyxor/WNT Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。コンピューターベースの取引システムを実行する（システム内で、世界の先物市場でロングまたはショートポジションの保有が可能）。
住所Lyxor Asset Management Ireland Ltd
3rd Floor, IFSC House,
IFSC,
Dublin 1
Ireland
電話番号353-1-6750-300
Webサイトwww.lyxor.com