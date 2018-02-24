Longwen Group Corp
LWLW:US
OTC US
0.80
USD
0.15
15.79%
更新日時 2018/02/24
始値
0.90
安値 - 高値 レンジ（日）
0.80 - 0.90
出来高
2,000
前日終値
0.95
52週レンジ
0.80 - 2.30
始値
0.90
安値 - 高値 レンジ（日）
0.80 - 0.90
出来高
2,000
前日終値
0.95
52週レンジ
0.80 - 2.30
年初来リターン
-28.99%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (千 USD)
101.649
発行済株式数 (千)
127.060
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Unclassifiable
業種
Unclassifiable
産業サブグループ
Unknown
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企業概要
Longwen Group Corp is a "shell company". The Company has no or nominal assets and no or nominal operations.
住所7702 East Doubletree Ranch Roa
Suite 300
Scottsdale, AZ 85258
United States
電話番号1-480-607-4393
Webサイト
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