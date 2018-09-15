ﾛｰﾗﾝﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
LWI:LN
London
1,497.5
GBp
2.5
0.17%
更新日時 2018/09/15
始値
1,495.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,495.00 - 1,497.5
前日終値
1,495.00
52週レンジ
1,440.00 - 1,590.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-0.55%
始値
1,495.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,495.00 - 1,497.5
出来高
20,790
前日終値
1,495.00
52週レンジ
1,440.00 - 1,590.00
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-0.55%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,611.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2004)
124.436
設定日
01/01/1966
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-7.22%
乖離率52週平均値
-6.56%
ファンドマネージャ
JAMES HENDERSON
直近配当額 ( 10/04/2018)
14
直近配当利回り（税込）
3.54%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
6.47%
5年トータルリターン
5.46%
企業概要
ローランド・インベストメント・カンパニー（Lowland Investment Company plc）は、英国のクローズドエンド型投資信託。中・長期的な資本と利益の成長率が平均を上回るリターンを目指す。英国大企業100社への投資額を半分以下とし、残りを中小企業にバランス よく投資する。
住所201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイトwww.henderson.com