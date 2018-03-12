ETFS 2Xﾃﾞｲﾘｰ･ﾛﾝｸﾞ小麦
LWEAM:IX
Chi-X Europe
18.1180
EUR
0.5840
3.12%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
18.1960
安値 - 高値 レンジ（日）
18.1180 - 18.1960
出来高
253
前日終値
18.7020
52週レンジ
14.3660 - 35.8550
1年トータルリターン
-33.66%
始値
18.1960
安値 - 高値 レンジ（日）
18.1180 - 18.1960
出来高
253
前日終値
18.7020
52週レンジ
14.3660 - 35.8550
1年トータルリターン
-34.41%
年初来リターン
17.48%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
18.784
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ETFS 2Xデイリー・ロング小麦（ETFS 2X Daily Long Wheat）は、コモディティ上場投資 信託（ETC）。ブルームバーグ小麦サブ指数（旧DJ-UBS）と担保利回りを足した日次変化 の2倍に相当するトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の収益を得ることができる。
住所ETFS Commodity Securities Limited
Ordnance House
31 Pier Road, St Helier
Jersey JE4 8PW
Channel Islands
電話番号+44-20-7448-4330 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com