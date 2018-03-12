企業概要

ETFS 2Xデイリー・ロング小麦（ETFS 2X Daily Long Wheat）は、コモディティ上場投資 信託（ETC）。ブルームバーグ小麦サブ指数（旧DJ-UBS）と担保利回りを足した日次変化 の2倍に相当するトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の収益を得ることができる。