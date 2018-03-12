ETFS 2Xﾃﾞｲﾘｰ･ﾛﾝｸﾞ小麦
LWEA:IM
BrsaItaliana
18.05
EUR
0.33
1.77%
更新日時 1:35 JST 2018/03/13
始値
18.13
安値 - 高値 レンジ（日）
17.95 - 18.22
出来高
5,790
前日終値
18.38
52週レンジ
14.21 - 36.90
1年トータルリターン
-33.96%
始値
18.13
安値 - 高値 レンジ（日）
17.95 - 18.22
出来高
5,790
前日終値
18.38
52週レンジ
14.21 - 36.90
1年トータルリターン
-35.22%
年初来リターン
18.48%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
18.3833
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
18.784
設定日
05/26/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.04%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
19.98%
3年トータルリターン
-32.05%
5年トータルリターン
-34.07%
企業概要
ETFS 2Xデイリー・ロング小麦（ETFS 2X Daily Long Wheat）は、コモディティ上場投資 信託（ETC）。ブルームバーグ小麦サブ指数（旧DJ-UBS）と担保利回りを足した日次変化 の2倍に相当するトータルリターンを提供する。投資家は、原指数が上昇した際、その2倍の収益を得ることができる。
住所ETFS Commodity Securities Limited
Ordnance House
31 Pier Road, St Helier
Jersey JE4 8PW
Channel Islands
電話番号+44-20-7448-4330 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com