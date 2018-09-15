ﾛｰ･ﾃﾞｨﾍﾞﾝﾁｬｰ
LWDB:LN
London
617.00
GBp
1.00
0.16%
更新日時 2018/09/15
始値
616.00
安値 - 高値 レンジ（日）
616.00 - 617.00
前日終値
616.00
52週レンジ
550.00 - 652.00
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
1.05%
始値
616.00
安値 - 高値 レンジ（日）
616.00 - 617.00
出来高
39,700
前日終値
616.00
52週レンジ
550.00 - 652.00
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( 09/07/2018)
681.12
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
05/30/1989
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-9.56%
乖離率52週平均値
-11.35%
ファンドマネージャ
JAMES HENDERSON
直近配当額 ( 08/09/2018)
6
直近配当利回り（税込）
2.88%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
10.71%
5年トータルリターン
7.42%
企業概要
ロー・ディベンチャー （Law Debenture Corp PLC）は、英国の投資信託。長期的な投資 元本の実質的な成長と収益の継続的増大を目指す。また「FTSEアクチュアリ全株指数」 を上回るトータルリターンを目指し、地理、業種分野で分散化したポートフォリオに投資する。
住所Law Debenture Corporation plc
Fifth Floor
100 Wood Street
London EC2V 7EX
United Kingdom
電話番号44-20-7606-5451
Webサイトwww.lawdeb.co.uk