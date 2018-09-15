企業概要

ロー・ディベンチャー （Law Debenture Corp PLC）は、英国の投資信託。長期的な投資 元本の実質的な成長と収益の継続的増大を目指す。また「FTSEアクチュアリ全株指数」 を上回るトータルリターンを目指し、地理、業種分野で分散化したポートフォリオに投資する。