ﾛｰ･ﾃﾞｨﾍﾞﾝﾁｬｰ
LWDB:EB
Cboe BXE EU
608.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
608.00
安値 - 高値 レンジ（日）
608.00 - 608.00
前日終値
608.00
52週レンジ
552.00 - 648.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.20%
始値
608.00
安値 - 高値 レンジ（日）
608.00 - 608.00
出来高
0
前日終値
608.00
52週レンジ
552.00 - 648.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 10/10/2008)
200.13
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES HENDERSON
直近配当額 ( 08/09/2018)
6
直近配当利回り（税込）
2.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
10.14%
5年トータルリターン
7.22%
企業概要
ロー・ディベンチャー （Law Debenture Corp PLC）は、英国の投資信託。長期的な投資 元本の実質的な成長と収益の継続的増大を目指す。また「FTSEアクチュアリ全株指数」 を上回るトータルリターンを目指し、地理、業種分野で分散化したポートフォリオに投資する。
住所Law Debenture Corporation plc
Fifth Floor
100 Wood Street
London EC2V 7EX
United Kingdom
電話番号44-20-7606-5451
Webサイトwww.lawdeb.co.uk