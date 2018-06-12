LW Credito Privado FI Multim

LWCPFIM:BZ
1.19
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.19
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.06 - 1.19
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1.189197
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
322.320
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AQ583758:COR
8.00 千 8.04 百万 3.28
AQ729074:COR
8.00 千 8.02 百万 3.28
FCRBSNR:BZ
FIDC Fornecedores Crb Sen
69.00 7.44 百万 3.04
ANG2924:BZ
Fidc Anga Leasing 2921 Sr
6.86 千 7.25 百万 2.97
AQ522146:COR
7.00 千 7.09 百万 2.90
UV967134:COR
600.00 6.21 百万 2.54
AQ557518:COR
600.00 6.06 百万 2.48
KMPGTCP:BZ
Kemp Gt Fic Fim Cp
5.68 百万 5.78 百万 2.36
LESTECD:BZ
Leste Credit FI Multimercado
4.03 百万 5.71 百万 2.33
ANGACES:BZ
Anga Credito Estruturado FIC
2.66 百万 5.52 百万 2.26
企業概要
LW Credito Privado FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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