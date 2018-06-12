LW Credito Privado FI Multim
LWCPFIM:BZ
1.19
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.19
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
5.29%
前日終値
1.19
52週レンジ
1.06 - 1.19
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1.189197
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
322.320
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AQ583758:COR
|8.00 千
|8.04 百万
|3.28
|
AQ729074:COR
|8.00 千
|8.02 百万
|3.28
|
FCRBSNR:BZ
FIDC Fornecedores Crb Sen
|69.00
|7.44 百万
|3.04
|
ANG2924:BZ
Fidc Anga Leasing 2921 Sr
|6.86 千
|7.25 百万
|2.97
|
AQ522146:COR
|7.00 千
|7.09 百万
|2.90
|
UV967134:COR
|600.00
|6.21 百万
|2.54
|
AQ557518:COR
|600.00
|6.06 百万
|2.48
|
KMPGTCP:BZ
Kemp Gt Fic Fim Cp
|5.68 百万
|5.78 百万
|2.36
|
LESTECD:BZ
Leste Credit FI Multimercado
|4.03 百万
|5.71 百万
|2.33
|
ANGACES:BZ
Anga Credito Estruturado FIC
|2.66 百万
|5.52 百万
|2.26
企業概要
LW Credito Privado FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号55-11-2589-5689
Webサイト
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